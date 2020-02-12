Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM Произошедшее на юге Казахстана имеет своей причиной не банальный бытовой конфликт, это — погром дунган казахами, считает историк, автор более 20 книг Дмитрий Верхотуров. В беседе с корреспондентом эксперт подчеркнул, что мелкими бытовыми конфликтами объясняют свои действия все погромщики. Называть это событие «массовой дракой», как это делают президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, значит дезинформировать граждан.

Правительственная комиссия на месте масовых беспорядков Zhambyl.gov.kz

Дмитрий Верхотуров «Если мы сравним события в Масанчи и любой еврейский погром, скажем, киевский или кишиневский, мы без труда увидим сходство. Во-первых, организованный характер нападения. Все же собрать больше 300 человек для нападения вовсе не так просто. Во-вторых, наличие погромной агитации, в особенности в «Фейсбуке» и других социальных сетях, а также зафиксированный факт наличия провокаторов и подстрекателей к участию в погроме непосредственно в самом селе. В-третьих, в первую очередь уничтожение и повреждение имущества»

Важно понимать, что погром проводится против тех, кого вряд ли кто-то будет защищать, и всегда возникает при попустительстве или даже при прямой поддержке властей — как это, например, было с еврейскими погромами, в которые не вмешивались органы охраны правопорядка, — «погромщики уверены в том, что их наказывать не будут, а если и накажут, то очень мягко и снисходительно».

Почему, по мнения историка, этот погром дунган, охвативший целый район, выражает целый спектр явлений, включая растущую агрессивность казахского национализма и выдвижение претензии на власть, читайте в статье Евгении Ким «Беспорядки в Казахстане: Три тревожных признака конфликта в Масанчи».