Сухум, , 13:38 — REGNUM Политическая партия «Акзаара» выдвинула своего лидера кандидатом в президенты Абхазии. Об этом было объявлено 11 февраля на съезде политического объединения, сообщает пресс-служба партии.

Съезд проходил в конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум». Партия «Акзаара» поддержала выдвижение в кандидаты Леонида Дзапшба. Стоит отметить, что он в Абхазии ранее дважды занимал пост министра внутренних дел: с сентября 2010 года по октябрь 2011 года и с октября 2015 года по июль 2016 года.

Как передавало ИА REGNUM, прием заявок от кандидатов в президенты Абхазии в ЦИК заканчивается 11 февраля. Ранее подали заявки Адгур Ардзинба, Кан Кварчия и Аслан Бжания.