Москва, , 13:29 — REGNUM Ситуацию в сирийской провинции Идлиб обсуждают в ходе контактов российские и американские военные. Об этом сообщил 11 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, что обстановка в Сирии обсуждается по каналам связи между военными РФ и США, ситуация в Идлибе не является исключением. Какие именно обсуждения идут, дипломат не уточнил.

«Нет вопросов, которые в контексте Сирии выпадают из этих обсуждений», — отметил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные Турции и Сирии обменялись ударами в сирийской провинции Идлиб. Турецкая армия понесла потери.

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