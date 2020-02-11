Москва, , 14:06 — REGNUM Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Таджикистаном о строительстве в республике пяти русскоязычных школ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Предполагается, что школы будут построены в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде.

Россия будет строить школы за счет федерального бюджета. Россия оплатит проведение проектно-изыскательских работ, работ по адаптации проектной документации в соответствии с законодательством Таджикистана, строительство зданий, строений и сооружений школ, а также их оснащение средствами обучения и воспитания, медицинскими изделиями, иным оборудованием.

Таджикистан же будет финансировать проектирование, создание и строительство объектов наружных коммуникаций (сети электро‑ и водоснабжения, водоотведения, подъездные пути) и подключения школ к наружным коммуникациям.

Прописывается, что школы станут собственностью Таджикистана.

Таджикистан ратифицировал документ.

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