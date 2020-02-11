Киев, , 13:25 — REGNUM Мир в Донбассе — это событие, вокруг которого объединится вся Украина. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 февраля в интервью «Интерфакс-Украина».

"Мир в Донбассе — это не просто вернуть территорию и людей, это в принципе не потерять в целом страну. Я знаю, что украинцы этого хотят», — рассказал он.

Зеленский отметил, что прекращение войны является его главной задачей в ближайшие годы.

«Страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что из Киева звучат заявления, которые «не кореллируют» с выполнением Украиной Минских соглашений.

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