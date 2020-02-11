Киев, 11 февраля 2020, 13:25 — REGNUM Мир в Донбассе — это событие, вокруг которого объединится вся Украина. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 февраля в интервью «Интерфакс-Украина».
Зеленский отметил, что прекращение войны является его главной задачей в ближайшие годы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что из Киева звучат заявления, которые «не кореллируют» с выполнением Украиной Минских соглашений.
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