Джакарта, , 13:20 — REGNUM Губернатор Западной Явы Ридван Камиль откроет кофейню во Франции, что станет одной из форм двустороннего сотрудничества, сообщает Antara.

«Правительство провинции планирует открыть кофейню во Франции», — заявил губернатор после рабочего визита посла Индонезии во Франции Аррманата Кристиавана Насира в Бандунг.

Планируется, что кофейня будет построена на юге Франции, а не в городе Париже.

Кроме того, правительство провинции Западная Ява открыто для сотрудничества с Францией в области строительства больниц, инфраструктурных и транспортных проектов.

«В этом году исполняется 70 лет дипломатическим отношениям между Индонезией и Францией, поэтому мы создадим программы, благодаря которым многие французские граждане смогут больше узнать об Индонезии», — заявил посол Индонезии во Франции во время встречи с губернатором провинции Западная Ява.

«Мы также постараемся продвигать продукты провинции Западная Ява на французском рынке», — добавил Аррманата Кристиавана Насир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто провел двустороннюю встречу с министром обороны Франции Флоренс Парли в Париже.

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