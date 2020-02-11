Москва, , 13:24 — REGNUM Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между РФ и Киргизией об объединенной военной базе на территории Киргизской республики, Госдума ратифицировала на пленарном заседании 11 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM .

Протокол был подписан двумя странами еще в марте 2019 года в Бишкеке. В частности, документ направлен на то, чтобы увеличить площадь арендуемых участков для расположения базы. Так, до соглашения реальная площадь базы превышала разрешенную документом на 58,3 гектара. Теперь же в соглашении будет указана реальная площадь военной базы.

Соответственно, увеличивается и сумма ежегодной арендной платы за использование земли. Теперь она составит 4,79 млн долларов США — средства будут направлены из бюджета Минобороны РФ.

Кроме того, документ также вводит понятия «беспилотная авиационная система» и «беспилотный летательный аппарат». Согласно документу, российская сторона получает право ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение.