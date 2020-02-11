Киев, , 13:16 — REGNUM Киев не собирается выполнять договорённости об очередных шагах в урегулировании донбасского конфликта, поэтому украинские политики и заговорили о «миротворчестве», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 февраля, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

Ранее Руденко в интервью РИА Новости, комментируя инициативы некоторых украинских политиков, заявил, что вопрос присутствия миротворцев ООН в Донбассе не стоит на повестке дня «нормандского формата».

«Естественно, что вопрос о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс в иных, чем указано в российском проекте резолюции ООН, параметрах в повестке дня переговоров об урегулировании в Донбассе не значится и не может значиться. Ни на какое «принуждение к миру» Донецк и Луганск не пойдут, а в Москве, в отличие от Киева и западных столиц, сидят всё же реалисты.

Киев совершенно очевидно не собирается выполнять те договорённости об очередных шагах в урегулировании, которые были согласованы на последней встрече в «нормандском формате» в Париже, вот он и ухватился вновь за тему «миротворчества». Цель украинской стороны — подавление ДНР и ЛНР, проведение там «чисток», фальсификация выборов. Одним словом, насилие. Никто в самоопределившихся республиках в здравом уме на такую перспективу согласия не даст.

Надо сказать, что, в принципе, весь процесс урегулирования в Донбассе упирается в неготовность Киева напрямую вести переговоры с Луганском и Донецком. Но без такого признания их стороной переговоров дело с мертвой точки в любом случае не сдвинется. Соответственно, и проводить новые встречи в «нормандском формате» не имеет смысла», — отметил Михаил Демурин.