Нур-Султан, , 13:15 — REGNUM Формат голосования по поправкам в Конституции России пока не определен, и четкие параметры не заданы. Об этом 11 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков радиостанции «Маяк».

Он ответил на вопрос о формате: голосование за каждую поправку в отдельности или «пакетом». «Никаких нет решений на этот счет», — сказал Песков.

Он добавил, что 13 февраля президент России Владимир Путин встретится с членами рабочей группы по вопросу изменения Конституции РФ. Песков предположил, что на встрече будут обсуждаться основные параметры голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля президент России Владимир Путин встретится с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. Планируется, что глава государства обсудит формат голосования.

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