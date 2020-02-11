Москва, , 13:15 — REGNUM Глава России Владимир Путин проведет встречу с председателем совета директоров компании «Роснефть» Игорем Сечиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 11 февраля журналистам.

Песков отметил, что встреча Путина с Сечиным будет публичной. На ней Сечин представит доклад по итогам прошедшего года.

«Это крупнейший российский налогоплательщик и компания, которая осуществляет очень крупные программы внутрироссийских инвестиций, кроме международной активности. Обо всем этом пойдет речь на встрече Путина и Сечина», — сообщил пресс-секретарь.

Он добавил, что эта встреча в этот день будет не единственной в графике Путина.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев заявил, что «Роснефть» формально работающая в Венесуэле может попасть под вторичные санкции, если Вашингтон будут усиливать давление на Каракас.

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