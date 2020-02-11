Тбилиси, , 13:14 — REGNUM

Страны Евросоюза, особенно Германия и Франция начинают новую волну ужесточения безвизового режима с Грузией, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Для грузин начинается новая волна ужесточения безвизового режима».

В беседе с изданием грузинский аналитик Ника Читадзе отмечает, что больше всего нарушений гражданами Грузии условий безвизового сообщения фиксируется именно в этих странах, так как многие, уезжая в Германию или Францию, остаются там по истечении срока безвизового нахождения в стране и пытаются нелегально получить там работу либо ведут незаконную деятельность.

Именно поэтому ряд стран ЕС уже направили в Кутаисский международный аэропорт, из которого выполняются «дешевые» рейсы в страны Шенгенской зоны, своих офицеров или сотрудников служб безопасности, которые вместе с грузинскими коллегами тщательно проверяют каждого пассажира. Прежде всего на предмет наличия у него достаточной суммы денег для нахождения в странах Шенгена, пишет издание.

«Исходя из того, что есть люди, которые решают остаться в Шенгенской зоне несмотря на то, что это разрешено только в течение 90 дней, они часто нарушают взятые Грузией обязательства. Именно это и привело к ужесточению контроля на границе. Особенно это касается Франции, население которой превышает 60 миллионов человек, и Германии с населением более 80 миллионов. Больше всего едут именно в эти страны Европы. Поэтому ужесточаются процедуры перехода границы, хотя я не думаю, что Евросоюз введет для граждан Грузии визовый режим», — отметил в беседе с изданием Читадзе.