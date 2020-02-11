Тбилиси, 11 февраля 2020, 13:14 — REGNUM
Страны Евросоюза, особенно Германия и Франция начинают новую волну ужесточения безвизового режима с Грузией, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Для грузин начинается новая волна ужесточения безвизового режима».
В беседе с изданием грузинский аналитик Ника Читадзе отмечает, что больше всего нарушений гражданами Грузии условий безвизового сообщения фиксируется именно в этих странах, так как многие, уезжая в Германию или Францию, остаются там по истечении срока безвизового нахождения в стране и пытаются нелегально получить там работу либо ведут незаконную деятельность.
Именно поэтому ряд стран ЕС уже направили в Кутаисский международный аэропорт, из которого выполняются «дешевые» рейсы в страны Шенгенской зоны, своих офицеров или сотрудников служб безопасности, которые вместе с грузинскими коллегами тщательно проверяют каждого пассажира. Прежде всего на предмет наличия у него достаточной суммы денег для нахождения в странах Шенгена, пишет издание.