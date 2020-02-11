Колашин, , 13:10 — REGNUM Министр обороны Сербии Александр Вулин возглавит делегацию министерства обороны и вооруженных сил Сербии, которая сегодня, 11 февраля будет присутствовать на литургии в монастыре Костириковача в Ровцах близ города Колашин в Черногории.

Как сообщает портал cdm, сербская военная делегация согласовала свой визит с министерством иностранных дел Черногории. Вулин возложит венок к памятнику Павле Булатовичу, федеральному министру обороны Союзной Республики Югославии, который был убит 20 лет назад в результате покушения в Белграде. Булатович был похоронен в своем месте рождения Горни Ровцы близ Колашина.

Павле Булатович в 1993 голу стал министром обороны Союзной Республики Югославии. Он был одним из руководителей обороны во время войны НАТО в 1999 году. 7 февраля 2000 года был убит в результате покушения в Белграде.