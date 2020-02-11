Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Оппозиционные партии не хотели консенсуса, и арест бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава стал для них подходящим поводом для радикализации заявлений. Об этом 11 февраля перед журналистами заявил председатель фракции правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Каждый гражданин страны чувствовал, что наши оппоненты за столом переговоров зашли в тупик, не хотели, чтобы состоялся консенсус и искали причину сделать радикальные заявления», — сказал Ионатамишвили.

Он также выразил уверенность, что у оппозиции уже был разработан данный сценарий.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля Верховный суд Грузии пересмотрел приговор, вынесенный бывшему мэру Тбилиси, и назначил ему более строгое наказание. Поскольку Угулава также является одним из лидеров оппозиционных партий, то в оппозиции это назвали преследованием по политическим мотивам и прекратили переговоры с властью по спорным вопросам.

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