Москва, , 13:01 — REGNUM Куратором по Украине в администрации президента России можно считать заместителя руководителя администрации Дмитрия Козака. Об этом 11 февраля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Ранее украинское направление курировал помощник президента России Владислав Сурков. О его уходе с государственной службы в конце января заявили несколько неофициальных источников, в том числе главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Напомним, 10 февраля помощник президент Украины Андрей Ермак заявил, что Дмитрий Козак более настроен на диалог с Киевом, чем помощник президента РФ Владислав Сурков.

Читайте также: Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России