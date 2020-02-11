Москва, , 13:03 — REGNUM Заявления, звучащие из Киева, не сочетаются с прежними договорённостями о выполнении Минских соглашений. Об этом заявил 11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

«В Кремле фиксируют заявления из Киева, которые не коррелируются с договорённостями о безальтернативности Минских соглашений», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил сомнение по поводу проведения встречи «нормандской четвёрки» в апреле 2020 года, на которой должны обсуждаться успехи выполнения Украиной Минских соглашений.

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