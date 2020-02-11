Москва, , 13:01 — REGNUM В свете событий, которые произошли в Идлибе, президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока не планируют встречаться. Об этом 11 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Песков также добавил, что в случае необходимости такая встреча может состояться.

Ранее стало известно, что российская делегация покинула Анкару не добившись договоренностей по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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