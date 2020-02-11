Сеул, , 13:05 — REGNUM 11 февраля в Сеуле состоится встреча полномочного представителя министерства объединения Южной Кореи и представителя госдепартамента США по КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения.

Точное место и время встречи не разглашается, однако, по предварительным данным, стороны обсудят вопросы, касающиеся Корейского полуострова, включая проекты межкорейского сотрудничества, такие как индивидуальный туризм и объединение автомобильного и железнодорожного сообщения.

Напомним, что 10 февраля заместитель специального представителя госдепартамента США по КНДР Алекс Вон встретился с главой департамента по вопросам мира на Корейском полуострове МИД Южной Кореи Ли Дон Нёлем, с которым обсудил вопросы межкорейских отношений, денуклеаризации КНДР и антисеверокорейских санкций.

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