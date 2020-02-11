Тбилиси, , 13:27 — REGNUM В Грузии могут начать арестовывать лидеров оппозиции, но политическая борьба будет продолжена. Такое заявление перед журналистами 11 февраля сделал один из лидеров партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе.

Депутат прокомментировал недавний арест бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, которому Верховный суд Грузии увеличил тюремный срок за преступление, за которое он уже отбыл наказание.

«В наших шагах ничего не изменилось. Арест Гиги, возможно, в последующие недели могут быть задержаны и другие лидеры оппозиции, ничего не меняет. Мы продолжаем свое непримиримое сопротивление [лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине] Иванишвили», — сказал Капанадзе.

Он также рассказал, что пикеты и другие массовые акции будут продолжены. Кроме того, Капанадзе заявил, что оппозиционным партиям необходимо договариваться о единых кандидатах на предстоящих парламентских выборах.

Напомним, выборы в парламент Грузии пройдут в октябре текущего года.

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