Киев, 11 февраля 2020, 12:49 — REGNUM Президент Украины Андрей Богдан уволен с должности главы офиса президента Украины. Соответствующий указ опубликован 11 февраля на официальном сайте президента Украины.
На его место назначен бывший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины признал наличие конфликтов в своей команде и заявил, что некоторых людей придётся «терять».
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