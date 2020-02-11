Кишинёв, , 12:41 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин заявил, что депутатов парламента Молдавии от ПКРМ подкупали в 2015—2016 гг., чтобы они перешли в Демпартию. Как передает ИА REGNUM, Воронин рассказал, что депутат от Демпартии Сергей Сырбу, ранее покинувший ПКРМ, предлагал €300 тыс. за переход в Демпартию.

Воронин отметил, что тогда демократам удалось подкупить 14 депутатов ПКРМ. «Их цель была подкупить всех, чтобы я остался один», — сказал Воронин.

Лидер коммунистов добавил, что в конце 2019 года написал жалобу в Центр по борьбе с коррупцией против Сырбу. «Я написал то, что вы называете доносом. То есть обращение с просьбой проверить, как он пытался переманить одного из наших депутатов перейти к ним», — рассказал Воронин.

Сам Сырбу, на которого по этому факту завели уголовное дело за коррупцию, отверг обвинения Воронина и заявил, что его преследование носит политический характер.

Отметим, что в конце 2015 — начале 2016 года в Демпартию Владимира Плахотнюка перешли две трети депутатов от Партии коммунистов, что позволило демократам сформировать парламентское большинство и самостоятельно назначить правительство.