Киев, , 12:43 — REGNUM В команде президента Украины Владимира Зеленского есть конфликты, которые мешают ей работать, заявил Зеленский 11 февраля в интервью «Интерфакс-Украина».

"Мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте», — рассказал он.

Зеленский добавил, что в подобных конфликтах нет победителей, и не бывает ничьих.

Президент Украины также отметил, что в его офисе есть всего несколько человек, которых он знает давно.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке главы офиса президента Украины Андрея Богдана. По данным издания «Новое время», у него возник конфликт с помощником Зеленского Андреем Ермаком по нескольким внутриполитическим вопросам.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщили об отставке главы офиса президента Украины