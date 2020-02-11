Джакарта, , 12:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 62 возможных случая заражения коронавирусом в Индонезии были признаны отрицательными, сообщает Antara.

«62 подозрительных случая были зафиксированы в Индонезии, но после проверки все они оказались отрицательными. Мы должны быть благодарны», — заявил президент Джоко Видодо во время пленарного заседания в Богоре.

«Я думаю, что это свидетельствует о нашей бдительности, нашей осторожности, дополнительной тяжелой работе, чтобы вирус не проник в Индонезию», — заявил президент.

Правительство Индонезии очень серьезно относится к угрозе коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Индонезии в Сингапуре заявляет, что в настоящее время гражданам страны не запрещается путешествовать в Сингапур.

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