Джакарта, 11 февраля 2020, 12:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 62 возможных случая заражения коронавирусом в Индонезии были признаны отрицательными, сообщает Antara.
«62 подозрительных случая были зафиксированы в Индонезии, но после проверки все они оказались отрицательными. Мы должны быть благодарны», — заявил президент Джоко Видодо во время пленарного заседания в Богоре.
«Я думаю, что это свидетельствует о нашей бдительности, нашей осторожности, дополнительной тяжелой работе, чтобы вирус не проник в Индонезию», — заявил президент.
Правительство Индонезии очень серьезно относится к угрозе коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Индонезии в Сингапуре заявляет, что в настоящее время гражданам страны не запрещается путешествовать в Сингапур.
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