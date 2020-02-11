Минск, , 12:36 — REGNUM Современная пресса — это не только средство донесения информации, но и полноценное оружие массового поражения. Об этом сегодня, 11 февраля заявил Александр Лукашенко, проводя в своей резиденции совещание с главами государственных СМИ.

«Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, — эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере в коротком промежутке времени, — сказал Лукашенко. — Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль».

Медийное поле Белоруссии скоро столкнётся с нарастанием угроз, предупредил он.

Лукашенко отметил также, что конкуренция на информационном поле сегодня жесточайшая, различные медийные потоки пронизывают постсоветскую республику.

«Многие из них откровенно деструктивны, — цитирует его президентская пресс-служба. — Белоруссия находится в самом сложном в этом плане отношении. И не надо нас, допустим, сравнивать с государствами, такими, вроде бы, как мы: Швейцарией, Австрией и так далее. Абсолютно нельзя, потому что эти государства существуют в составе мощного, огромного Европейского союза. И они всегда опираются на своих союзников, и, по крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Белоруссия простреливается со всех сторон. Да и в крупных зарубежных СМИ в отношении нашей страны часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомая ложь и клевета».

Напомним, Белоруссия в международных рейтингах свободы слова давно находится в аутсайдерах. Власти постсоветской республики неоднократно уличались в распространении недостоверной информации и уголовном преследовании диссидентов.

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Также напомним, в ноябре глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью немецкой газете «Зюддойче Цайтунг» заявил, что постсоветская республика страдает от конфликта между Западом и Россией. Он также рассказал о желании официального Минска «иметь хорошие отношения с ЕС, да и с другими государствами в мире», сообщив: «Поэтому руководство Белоруссии приняло решение о поиске другого стратегического партнера. Такого, который не ставит никаких политических условий». Он поведал также о своём желании, в прежние годы тиражировавшемся госагитпропом постсоветской республики: «Чтобы Белоруссия стала Швейцарией Восточной Европы».