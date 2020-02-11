Киев, 11 февраля 2020, 12:39 — REGNUM На Украине не намерены восстанавливать доступ к ранее запрещённым социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский 11 февраля в интервью «РБК-Украина».
Поле завершения срока действия предыдущего запрета он будет продлён:
Бородянский также сообщил, что правительство не будет инициировать пересмотр «языкового закона», а также языковых квот на радио и телевидении.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 года экс-президент Украины Пётр Порошенко запретил российские социальные сети, сервисы «Яндекс», Mail.ru, «Кинопоиск», программные продукты 1C и «Касперский».
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