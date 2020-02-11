Киев, , 12:27 — REGNUM Если информация об отставке главы офиса президента Украины Андрея Богдана окажется правдой, Украина увидит начало полномасштабной войны между Коломойским и Зеленским, заявил сегодня, 11 февраля, украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт считает, что такая война выльется в нехватку у Зеленского голосов в Раде и, скорее всего, развал фракции «Слуга народа».

Вместе с тем издание «Украинская правда» сегодня же уточняет, что накануне Богдан имел неприятный разговор с президентом, после чего написал заявление об отставке.

По словам источников СМИ, Богдан собирал своих заместителей и дал понять, что идет в отставку, сказав: «Теперь каждый сам за себя». Сообщается, что заменить Богдана якобы могут Сергей Шефир или же помощник Зеленского Андрей Ермак.

ИА REGNUM напоминает, что о возможной отставке главы офиса Зеленского накануне вечером сообщили сразу несколько центральных СМИ. В частности, изданию «Новое время» информацию подтвердили сразу три высокопоставленных чиновника во власти, отметив, что Богдан готов покинуть свою должность незамедлительно.

Впрочем, стоит напомнить, что осенью 2019 года на Украине уже была история с отставкой Богдана, а в итоге оказалось, что это был розыгрыш офиса президента.