Нур-Султан, , 12:21 — REGNUM Новый аким (глава) Джамбульской области Бердибек Сапарбаев не будет возглавлять правительственную комиссию по недопущению распространения коронавируса в Казахстане. Об этом он заявил 11 февраля журналистам по итогам заседания правительства.

Бывший заместитель председателя правительства уточнил, что теперь он возглавляет комиссию по ликвидации последствий массовых беспорядков в Кордайском районе. Комиссию по борьбе с коронавирусом возглавит другой член правительства, уточнил Сапарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности акима Джамбульской области Аскара Мырзахметова. На его место был назначен Бердибек Сапарбаев.