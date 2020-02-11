Москва, , 12:20 — REGNUM Выступление президента России в ООН не должно быть повтором тезисов о недопустимости международной гегемонии и о переходе современного мира к многополярности, необходим глубокий разговор исторического свойства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 февраля, комментируя информацию о возможной поездке Владимира Путина в Нью-Йорк.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность выступить на открытии юбилейной 75-й Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2020 года.

«На полях» Генассамблеи может пройти и ранее предложенный Путиным саммит пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритании, Китая, России, США и Франции) — поскольку нет уверенности в том, что этот саммит можно будет провести 9 мая в Москве.

«Посетить ООН в год 75-летия со дня её основания и выступить на открытии юбилейной сессии Генеральной ассамблеи было бы правильно. Это надо сделать вне зависимости от того, удастся или не удастся провести «на полях» сессии предложенный Владимиром Путиным саммит пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН. Думаю, однако, что саммит всё же состоится и состоится именно в Нью-Йорке. Что же касается нашего празднования 75-летия Победы 9 мая, то англичанин, как я понимаю, точно не приедет, вероятность приезда Дональда Трампа составляет, по моей оценке, 50 процентов, а француз, скорее всего, будет в Москве.

Важно серьёзно проработать выступление президента России в ООН. Это не должен быть повтор известных тезисов о новых вызовах и угрозах, недопустимости международной гегемонии и переходе современного мира к многополярности. Необходим глубокий разговор исторического свойства, утверждение преемства сегодняшней внешнеполитической линии России от внешней политики Советского Союза 1940-х годов. Но здесь одних слов мало — нужны значимые жесты.

Один из таких жестов — присутствие в ООН в ходе юбилейной сессии флага Советского Союза, под которым и была одержана Победа 1945 года и в сени которого создавалась Организация Объединённых Наций.

Надеюсь, что к этому времени руководство России уже откажется от антиисторической практики драпировки Мавзолея Владимира Ильича Ленина на праздник 9 мая, вспомнит, как его предшественники принимали Парад Победы 24 июня 1945 года.

Твердая линия преемства по отношению к СССР, отказ от антисоветизма — непреложное условие успешной внешней и внутренней политики нашей страны на пороге новых драматических трансформаций, в которые опять втягивают планету наиболее человеконенавистнические силы Запада», — отметил Михаил Демурин.