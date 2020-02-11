Москва, , 12:16 — REGNUM В Госдуме не удивлены заявлениям президента США Дональда Трампа о «супербыстрых» ракетах, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

«Заявление президента США на встрече с губернаторами о том, что у Вашингтона появились какие-то «супербыстрые» ракеты, чтобы противостоять России, это ожидаемый маневр господина Трампа, рассчитанный на внутреннюю аудиторию», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

В Госдуме и предполагали, что в оставшийся предвыборный период хозяин Овального кабинета сосредоточится на демонстрации мощи на внешнеполитической арене.

«Похоже, пока это только разминка», — полагает парламентарий.