Киев, , 12:14 — REGNUM Судя по всему, главу офиса президента Украины Андрея Богдана «догрызают» все группы влияния, заявил украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 10 февраля, по информации ряда украинских СМИ, Андрей Богдан зарегистрировал официальное заявление об отставке. По словам пяти разных источников, по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским в понедельник 10 февраля. Также он обсуждал отставку со своими заместителями. Официальной информации насчет увольнения в настоящий момент нет.

«В ближайшее время мы увидим отставку главы офиса президента, назначение нового главы и ротацию внутри команды. А пока команда в окружении Зеленского выбрала два вектора — на самоуничтожение и самообогащение. И желание продвинуться по второму вектору мотивируют их к активным действиям по первому. Забавно наблюдать, как пауки истребляют друг друга не видя, что над ними всеми навис тапок», — комментирует ситуацию Береза.

Политик призвал не радоваться вероятному уходу Богдана с поста.

«При всей его токсичности, амбициозности и плохом бекграунде был единственным, кто хоть немного понимал в том, как работает государство. Звезд с неба не хватал, но понимал», — сказал Береза.

По его мнению, после кадровой ротации в офисе президента может начаться такая свистопляска, что «мало не покажется».

«Аматоры и сценаристы у руля государства — это, как обезьяна с гранатой. Никогда не знаешь куда кинет», — резюмировал политик.