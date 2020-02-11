Тбилиси, , 12:10 — REGNUM Лидеры правящей партии Грузии «Грузинская мечта» — исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе и генсек Каха Каладзе, а также парламентская делегация Грузии отправились с рабочим визитом в Страсбург. Об этом с утра 11 февраля со ссылкой на пресс-службу «Грузинской мечты» сообщили грузинские телекомпании.

Каладзе и Кобахидзе намерены провести в Страсбурге встречи с депутатами Европарламента как от партии — союзника «Грузинской мечты», так и от «Европейской народной партии», партнером которой в Грузии является «Национальное движение».

Как заявили до вылета из Тбилиси представители правящей партии, они обсудят с европарламентариями сложившуюся в Грузии ситуацию.

«В течение трех дней мы проведем встречи с представителями различных партий, фракций и комитетов Европарламента и сообщим им информацию о протекающих в Грузии политических процессах, о проводимых в стране реформах и планах на будущее», — заявил генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Парламентская делегация Грузии во главе с Давидом Сонгулашвили, который является сопредседателем парламентского комитета по ассоциации Евросоюз-Грузия, примет участие в девятом заседании этого комитета, которое будет проходить в Страсбурге 12−13 февраля.

По информации пресс-службы парламента, на заседании комитета будут рассмотрены отношения между ЕС и Грузией, выполнение страной соглашения об ассоциации, прогресс и проблемы в сферах демократии и прав человека, состояние безвизового сообщения и ряд других вопросов. С докладами выступят замминистра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили, замминистра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, а также представители МВД и аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия. На заседании будут сделаны заявления и приняты рекомендации для Грузии по выполнению соглашения об ассоциации.

Ранее председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе направился в Вашингтон, чтобы донести до американских законодателей и представителей американской администрации «правду о происходящих в Грузии процессах».

Как известно, в течение нескольких недель правительство Грузии получало критические послания и заявления от депутатов Сената и Конгресса США и членов Европарламента. В правящей партии объяснили такие заявления «неправильной информацией», которую зарубежным партнерам предоставляют лидеры грузинской оппозиции во главе с экс-президентом Саакашвили, и решили сделать шаг со своей стороны и сообщить «реальную информацию» о протекающих в стране процесах.