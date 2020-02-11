Дамаск, , 12:08 — REGNUM Правительственные войска Сирии полностью восстановили контроль над всей международной автотрассой М-5 Дамаск — Алеппо. Об этом 11 февраля РИА Новости сообщил сирийский военно-полевой источник.

Отмечается, что это произошло в результате военной операции правительственных сил САР.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля передовые подразделения сирийской армии вошли в город Саракиб, оставленный боевиками без боя.

Город является одной из главных целей военной операции сирийской армии в зоне «Идлиб», так как остаётся единственным неподконтрольным крупным населённым пунктом на автотрассе М-5.

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