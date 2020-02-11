Рига, , 12:06 — REGNUM Правящая коалиция в Латвии договорилась, что министерство среды и регионального развития страны дополнит находящийся на рассмотрении парламента законопроект о роспуске Рижской думы. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

По его словам, соответствующие дополнения в законопроект будут произведены сегодня, 11 февраля. Речь идёт о трёх подряд заседаниях столичного муниципалитета на прошлой неделе, которые не собрали кворум. Это является одним из прописанных в законе оснований для роспуска Рижской думы по причине её недееспособности.

Кариньш отметил, что поступившие из министерства среды и регионального развития Латвии поправки правительство страны внесёт в законопроект, находящийся на рассмотрении Сейма (парламента).

Точная дата рассмотрения парламентом законопроекта о внеочередном роспуске Рижской думы пока не сообщается.