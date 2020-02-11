Эрбиль, Ирак, , 12:08 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с министром иностранных дел Ирака Мухаммедом аль-Хакимом, об этом 11 февраля сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе и продолжающиеся акции протеста в Багдаде и в южных регионах страны.

Политики сошлись во мнении, что требования протестующих необходимо выполнять, а также всячески пресекать любые насильственные действия в адрес манифестантов.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. Граждане страны, вышедшие на улицы, выступают против падения уровня жизни, а также роста коррупции.

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