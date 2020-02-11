Москва, , 12:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассчитывает договориться с другими странами, повышая ставки и шантажируя их, но к серьёзным достижениям эта политика пока не привела, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал слова Трампа, который посетовал на отсутствие соглашения, которое бы ограничивало гонку вооружений.

«Если Трамп думает, что так можно кого-то принудить к какому-то диалогу, то его команде нужно получить первичную подготовку по ведению переговорных процессов, — сказал Шаповалов. — Это серьёзные вопросы, и с ними не шутят. И вести себя в сфере глобальной безопасности как в сфере продажи квартир, повышая ставки, шантажируя своих конкурентов, нельзя. Точно так же Трамп поступает в отношениях с Северной Кореей, Китаем или с Ираном. Но хочу подчеркнуть, что достижений нет. Ощущается, что США в настоящее время к роли переговорщиков не готовы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, и Россия, и Китай стремятся к переговорам с США, чтобы прекратить трату огромных средств на ядерное оружие. Однако пока такого соглашения нет, США остаётся лишь создавать мощное оружие.