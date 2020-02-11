Москва, 11 февраля 2020, 12:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассчитывает договориться с другими странами, повышая ставки и шантажируя их, но к серьёзным достижениям эта политика пока не привела, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал слова Трампа, который посетовал на отсутствие соглашения, которое бы ограничивало гонку вооружений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, и Россия, и Китай стремятся к переговорам с США, чтобы прекратить трату огромных средств на ядерное оружие. Однако пока такого соглашения нет, США остаётся лишь создавать мощное оружие.