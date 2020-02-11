Минск, , 11:57 — REGNUM В ближайшем будущем белорусское медиаполе столкнется с нарастанием угроз, об этом 11 февраля заявил президент республики Александр Лукашенко.

Так, на совещании с главами ведущих государственных СМИ Белоруссии Лукашенко назвал химическим оружием «подтасованные факты, фейки, дипфейки, постправду, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем».

«То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сообщил, что окончательный уход Белоруссии на Запад подтвердит приход к власти в этой стране полностью прозападного президента.

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