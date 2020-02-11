Минск, , 12:04 — REGNUM Нарастание информационных угроз произойдёт в белорусском медиаполе в ближайшее время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководителями ведущих государственных СМИ, передает 11 февраля БелТА.

Лукашенко сравнил «информационную отраву» с химическим оружием, пояснив, что говорит о подтасовке фактов, фейках, дипфейках и так называемой постправде.

«То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать», — предупредил белорусский лидер.

Он добавил, что Белоруссия «простреливается со всех сторон» на информационном фронте, ей достаётся от союзников, соперников и врагов.

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