Бейрут, , 11:56 — REGNUM В столице Ливана, городе Бейрут вспыхнули столкновения между правоохранительными органами страны и демонстрантами, об этом 11 февраля сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, манифестанты пытались прорвать ограждения, установленные силовиками для препятствования проникновению людей к зданию парламента страны.

Демонстранты недовольны деятельностью нового правительства, возглавляемого премьер-министром страны Хасаном Диаба.

Напомним, Ливан в настоящее время переживает серьезнейший экономический кризис, крупнейший за последние десятилетия. Ситуация обостряется массовыми акциями протеста, не прекращающимися несколько месяцев.

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