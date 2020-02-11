Сухум, , 12:00 — REGNUM В соцсетях появились провокационные группы, которые якобы созданы для агитации за кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании, но не имеют к нему никакого отношения. Заявление об этом 11 февраля распространила пресс-служба фонда «Апра».

"К этим страницам ни оппозиция, ни сторонники Аслана Бжании не имеют никакого отношения», — говорится в заявлении фонда.

Также в сообщении отмечается, что официальная компания в поддержку Бажнии начнется после того, как он будет официально зарегистрирован в качестве кандидата ЦИК Абхазии.

Как передавало ИА REGNUM, выборы президента Абхазии намечены на 22 марта после того, как Верховный суд республики отменил результаты голосования на выборах, проходивших в сентябре 2019 года.