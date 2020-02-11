Москва, , 11:45 — REGNUM США теряют экономическое лидерство и моральный авторитет в мире, а поэтому пытаются сохранить своё место путём эскалации военных угроз, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Фактически за 100 лет с момента инициативы Вильсона о создании Лиги наций и глобальной системы безопасности США претерпели очень серьёзную эволюцию — от страны, которая претендует на роль главного миротворца, до страны, которая является главной угрозой миру, — сказал политолог. — Кроме того, мы должны помнить, что США — самое непредсказуемое государство мира. Это единственное государство, которое применило ядерное оружие и в настоящее время активно обсуждает вопрос о том, что в войнах нового поколения возможно дозированное применение ядерного оружия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который США, по всей видимости, не собираются продлевать.