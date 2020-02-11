Москва, , 11:44 — REGNUM «Справедливая Россия» не будет голосовать по поправкам ко второму чтению Конституции, если их поправки не будут учтены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Сегодня фракция приняла решение: если инициативы фракции поддержаны не будут, во втором чтении наша фракция за поправки голосовать не будет», — заявил Миронов.

Он отметил, что депутаты подготовили существенные поправки в Основой закон. Так, предлагается закрепить прежний возраст выхода на пенсию — в 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. Вторая поправка касается обязательной ежегодной индексации пособий и пенсий на уровень инфляции.

«И третья важная социальная поправка касается того, что не могут в РФ приниматься законы, которые уменьшают социальные обязательства государства», — отметил депутат Госдумы.

Президент РФ 13 февраля встретиться с рабочей группой по поправкам в Конституцию.