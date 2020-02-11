Сингапур, , 11:39 — REGNUM Посольство Индонезии в Сингапуре заявляет, что в настоящее время гражданам страны не запрещается путешествовать в Сингапур, сообщает Sindonews.

Посольство Индонезии только призывает своих граждан соблюдать осторожность из-за вспышки коронавируса.

«Посольство призывает граждан Индонезии, которые хотят поехать в Сингапур, не паниковать и сохранять спокойствие, проявлять осторожность, избежать большого скопления людей, следить за состоянием здоровья и гигиеной», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Сингапуре.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии репатриировали более 20 граждан страны из Китая после усиления воздействия вспышки коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане Индонезии покидают Китай из-за вспышки коронавируса