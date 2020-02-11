Анкара, , 11:41 — REGNUM Представители России покидают Анкару не добившись каких-либо соглашений по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом 11 февраля сообщает Reuters со ссылкой на собственный дипломатический источник в Турции.

Российская делегация провела еще один раунд переговоров в понедельник. В заявлении турецкой стороны после проведенной встречи говорится, что Анкара настаивает на том, чтобы нападения на турецкие посты на северо-западе Сирии были немедленно прекращены.

Кроме того, там сказано, что подобные нападения не останутся без ответа.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по безопасности с руководителями обороны, на котором обсуждались шаги, которые Турция может предпринять в ответ на нападения на турецкие войска.

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