Анкара, 11 февраля 2020, 11:41 — REGNUM Представители России покидают Анкару не добившись каких-либо соглашений по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом 11 февраля сообщает Reuters со ссылкой на собственный дипломатический источник в Турции.
Российская делегация провела еще один раунд переговоров в понедельник. В заявлении турецкой стороны после проведенной встречи говорится, что Анкара настаивает на том, чтобы нападения на турецкие посты на северо-западе Сирии были немедленно прекращены.
Кроме того, там сказано, что подобные нападения не останутся без ответа.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по безопасности с руководителями обороны, на котором обсуждались шаги, которые Турция может предпринять в ответ на нападения на турецкие войска.
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