Рига, , 11:34 — REGNUM Власти Дании отложили выдачу гражданки Латвии Кристине Мисане ЮАР, где ей грозит 15 лет тюремного заключения. Об этом пишет портал Diena.lv.

Прокуратура Дании планировала 12 февраля экстрадировать Мисане в ЮАР, где она обвиняется бывшим мужем в похищении детей. 10 февраля государственный секретарь министерства иностранных дел Латвии Андра Пельше вызвала посла Дании Флеминга Стендера и вручила ему протест в этой связи.

Сегодня представителям Мисане в Дании стало известно о новом решении. Кристина Мисане должна принять участие в заседание окружного суда Дании 14 февраля. На нём суд рассмотрит прошение защиты о возможном отбытии Мисане наказания в Латвии по предъявляемому обвинению в похищение детей.

Логика адвокатов Мисане строится на том, что, например, в Латвии за подобное деяние, в отличие от ЮАР, в качестве максимального наказания предусмотрен лишь месяц тюрьмы.