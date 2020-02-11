Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Рекомендуемый гособвинением приговор американскому политтехнологу Роджеру Стоуну, который был советником президента Дональда Трампа в период его избирательной кампании в 2016 году, является «извращением правосудия». Так охарактеризовал ситуацию Трамп на своей странице в Twitter.

Возможный приговор Стоуну в виде тюремного срока от семи лет и трех месяцев до девяти лет Трамп назвал ужасным и очень нечестным. Допустить этого нельзя, подчеркнул он.

«Реальные преступления были на другой стороне, а ничего с ними не случилось», — отметил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Стоуна признали виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию со стороны Конгресса США. Приговор ему должны вынести 20 февраля.

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