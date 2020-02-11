Москва, , 11:31 — REGNUM США создают новое ядерное оружие прежде всего для того, чтобы потратить деньги, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы главы Белого дома Дональда Трампа снабдить Америку самыми мощными ядерными силами в мире.

«США начали новую гонку вооружений, обозначив своими противниками Россию и Китай, — сказал Шаповалов. — При этом Россия не участвует в этой гонке, так как позиция нашей страны такова: мы защищаем свою безопасность, и позволить втянуть себя в гонку вооружений мы не можем. Зачем США создают это новое сверхмощное ядерное оружие? Прежде всего для того, чтобы потратить деньги. То есть это результат политики военно-промышленного лобби. И Дональд Трамп в данном случае выступает президентом ВПК, тратя бюджетные средства на никому не нужные вооружения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, и Россия, и Китай стремятся к переговорам с США, чтобы прекратить трату огромных средств на ядерное оружие. Однако пока такого соглашения нет, США остаётся лишь создавать мощное оружие.