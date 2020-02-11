Москва, 11 февраля 2020, 11:31 — REGNUM США создают новое ядерное оружие прежде всего для того, чтобы потратить деньги, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы главы Белого дома Дональда Трампа снабдить Америку самыми мощными ядерными силами в мире.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, и Россия, и Китай стремятся к переговорам с США, чтобы прекратить трату огромных средств на ядерное оружие. Однако пока такого соглашения нет, США остаётся лишь создавать мощное оружие.