Москва, , 11:26 — REGNUM Приняв самый крупный военный бюджет и уничтожив систему глобальной безопасности, США решили сделать третий шаг и начали создавать новые виды ядерного оружия. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя слова главы Белого дома о том, что США решили обзавестись самым мощным ядерным арсеналом в мире.

«США приняли самый большой за всю историю человечества военный бюджет в 2019 году. А в 2020 году приняли ещё больший военный бюджет. США в одностороннем порядке разрушают систему глобальной безопасности и нераспространения ядерного оружия. Эти шаги США совершают в одностороннем порядке, без каких-либо причин и без каких-либо реальных угроз со стороны тех или иных государств мира, — сказал Шаповалов. — В данном случае эти два шага — самый крупный военный бюджет и выход из договорённостей о сдерживании ядерных вооружений — предполагают вполне логичный третий шаг: безумные средства начинают тратиться на создание новых видов ядерного оружия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что Америка приступит к созданию мощнейших в мире ядерных сил.