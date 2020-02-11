Минск, , 11:26 — REGNUM Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ. Информацию об этом сегодня, 11 февраля, подтвердили в белорусском госконцерне.

«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», — сообщил «РИА Новости» представитель «Белнефтехима».

"Эти мероприятия касаются тех веток, которые не задействованы в транзите. То есть интересы транзита не задействованы, это не может отразиться на (объеме. — Прим. ред.) прокачки нефти транзитом», — сказал представитель белорусского концерна.

По его словам, при откачке используются технологии консервации участков трубопровода, и Минск уведомил Москву о происходящем. В российской «Транснефти» в свою очередь заявили, что эти действия белорусского госконцерна не сказываются на транзите.

Представитель «Белнефтехима» пояснил «Спутнику»: «Это не партизанщина, и не скажется на объемах транзита российской нефти».

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Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко провёл неудачные переговоры по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства России и Белоруссии, отказавшись подписывать контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. В итоге белорусские заводы столкнулись с острым дефицитом сырья, который нечем удовлетворить.