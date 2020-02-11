Киев, , 11:29 — REGNUM Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом. Об этом он написал 11 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«По условиям трудового договора работодатель обязан выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019 года, но это до сих пор не было сделано. Таким образом, работодатель грубо нарушил условия трудового договора и задержал выплату заработной платы», — рассказал он.

Витренко отметил, что трудовой договор с работником имеет большую юридическую силу, чем письма премьер-министра Украины и непрозрачные договорённости руководства «Нафтогаза» с властью.

«Зарплаты чиновников и политических назначенцев в госкомпаниях должны, прежде всего, соответствовать их уровню квалификации и условиям труда, преимущественно состоя из фиксированной части. За выдающиеся достижения они должны получать повышение по службе и государственные награды, включая материальное вознаграждение», — подчеркнул он.

Напомним, ранее СМИ выяснили, что председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев ежемесячно получает $42 тыс., а также имеет несколько видов доплат и премий, многократно превышающих базовую зарплату.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что колоссальные премии руководства «Нафтогаза» прописаны в договорах с наблюдательным советом госкомпании, и заявил, что надеется найти компромисс.

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