Киев, 11 февраля 2020, 11:29 — REGNUM Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом. Об этом он написал 11 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Витренко отметил, что трудовой договор с работником имеет большую юридическую силу, чем письма премьер-министра Украины и непрозрачные договорённости руководства «Нафтогаза» с властью.
Напомним, ранее СМИ выяснили, что председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев ежемесячно получает $42 тыс., а также имеет несколько видов доплат и премий, многократно превышающих базовую зарплату.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что колоссальные премии руководства «Нафтогаза» прописаны в договорах с наблюдательным советом госкомпании, и заявил, что надеется найти компромисс.
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