Ухань, Китай, 11 февраля 2020, 11:24 — REGNUM Двое госслужащих в китайской провинции Хубэй освобождены от должностей за просчеты в борьбе с коронавирусом. Такое постановление выпустил партком провинции, передаёт 11 февраля Центральное телевидение Китая.
Уволены секретарь комитета по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Чжан Цзинь и председатель комитета Лю Инцзы. Они не справились со служебными обязанностями в условиях вспышки коронавируса нового типа.
На их должности по совместительству назначен член парткома провинции Ван Хэшэн. В провинции Хубэй к 11 февраля число заразившихся выросло 31,7 тыс. человек, от пневмонии нового типа здесь скончались 974 человека.
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