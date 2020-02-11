Ухань, Китай, , 11:24 — REGNUM Двое госслужащих в китайской провинции Хубэй освобождены от должностей за просчеты в борьбе с коронавирусом. Такое постановление выпустил партком провинции, передаёт 11 февраля Центральное телевидение Китая.

Уволены секретарь комитета по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Чжан Цзинь и председатель комитета Лю Инцзы. Они не справились со служебными обязанностями в условиях вспышки коронавируса нового типа.

На их должности по совместительству назначен член парткома провинции Ван Хэшэн. В провинции Хубэй к 11 февраля число заразившихся выросло 31,7 тыс. человек, от пневмонии нового типа здесь скончались 974 человека.

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