Рига, , 11:21 — REGNUM Министерство здравоохранения Латвии полностью проигнорировало результаты аудита 2017 года по улучшению работы семейных врачей. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила глава третьего департамента Государственного контроля Латвии Инга Варава.

По ее словам, Госконтроль в результате аудита двухлетней давности представил министерству здравоохранения Латвии 12 рекомендаций. Семь из них касались территориальной доступности семейных врачей для пациентов, остальные — оценки качества работы докторов, отметила она.

Варава отметила, что крайним сроком исполнения рекомендаций значилось 1 октября 2019 года. Ни одна из рекомендаций Госконтроля до сих пор не реализована министерством. Таким образом, государство, а главное, пациенты, получают меньший объём услуг за большие деньги, заявила она.

Представитель министерства здравоохранения Латвии Оскар Шнейдер, в свою очередь, заявил, что нельзя требовать столь быстрых изменений в этой отрасли за столь короткий срок. А также не согласился с оценкой, сделанной Госконтролем.